طالبان تطلق تحذيرا غريبا لأصحاب الصالونات

وقالت في بيان نقلته شبكة سي إن إن الأميركية: "من اليوم أصبح حلق اللحى وعزف الموسيقى في صالونات الحلاقة والحمامات العامة ممنوعا منعا باتا".وأضاف البيان أنه "إذا تبين أن أي صالون حلاقة أو حمام عام قد حلق لحية شخص أو عزف موسيقى، فسيتم التعامل معه وفق مبادئ الشريعة ولن يكون له الحق في تقديم شكوى".كانت الحركة قد استبدلت الأسبوع الماضي، وزارة شؤون المرأة بوزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة.واللوائح الجديدة هي الأحدث في سلسلة من القيود الجديدة التي تفرضها الحركة على الشعب الأفغاني منذ سيطرتها على العاصمة كابل في 15 أغسطس الماضي، بالرغم من إعلانها المستمر أن حكمها سيكون أكثر اعتدالًا مما كان عليه خلال فترة التسعينات.منذ سيطرتها على البلاد، منعت الحركة الفتيات والنساء الأفغانيات باستئناف التعليم الثانوي، كما منعت خروج المرأة من منزلها بدون محرم، وغابت النساء عن تشكيل الحكومة الجديدة، كما شنت حملات قمع ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.كان وزير الدفاع في حكومة طالبان، الملا محمد يعقوب، انتقد عناصر الحركة بسبب ذهابهم لمشاهدة معالم مدينة كابل، والتسكع في مجموعات كبيرة في طرقات المدينة، أو الذهاب في رحلات بلا هدف إلى الأسواق والمطار والمباني الحكومية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.كما طالبهم يعقوب بالتوقف عن التقاط صور السيلفي, حيث كان منزعجًا من التقاط عناصر طالبان الصور مع قادة الحركة كلما صادفوهم. وحذر من أن وصول هذه الصور إلى مواقع التواصل الاجتماعي يعرض الأمن للخطر من خلال الكشف عن مواقع وأنشطة كبار أعضاء الحركة.كما أمرهم بتحسين مظهرهم وملبسهم، وجعل لحاهم وشعرهم وملابسهم متوافقة مع القواعد الإسلامية.