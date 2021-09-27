الأردن يعيد فتح الحدود مع سوريا عبر مركز "جابر" الأربعاء المقبل

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان، ان هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز الماضي.وقال رئيس هيئة تنظيم النقل البري في الأردن طارق الحباشنة، أمس الأحد، إنّ أغلب المعابر الحدودية البرية مع الأردن عادت إلى العمل، باستثناء الحدود الأردنية السورية "حدود جابر – نصيب".وأشار إلى أن "هناك لقاءات هذا الأسبوع مع الجانب السوري وستجري مناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين البلدين".وأضاف الحباشنة: "نتفاءل في مدة قريبة جداً أن نتجاوز العوائق مع الجانب السوري لفتح الحدود ونطمئن المواطنين إلى أنّ هناك بشائر بعودة حركة الشاحنات والبضائع مع سورية".وليست هذه المرة الأولى التي يتم إغلاق وفتح هذا المعبر، وكان آخرها في 1 أغسطس الماضي حين قرر إغلاق مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا "مؤقتاً نتيجة التطورات الأمنية في جنوب سورية.وتعد الحدود مع سورية شريان مهم لاقتصاد الأردن، إذ تصدر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول.