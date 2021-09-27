إيران تعلن اتخاذ إجراءات لتسهيل عودة زوار الأربعينية

واعلن العميد فرهاد آريانفر، في حديث نقلته وكالة "فارس"، عن "نشر الفرق الطبية والاغاثية في المنافذ الحدودية مع اقامة محطات لاجراء اختبارات حول تشخيص كورونا بسرعة كما تم نشر مروحيات اسعاف"، لافتاً الى أن "هذه النشاطات تهدف الى تسهيل عودة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام".ونوه الى أن "وحدات القوة البرية التابعة للجيش تبذل قصارى جهودها لتقديم افضل الخدمات لزوار ضريح الامام الحسين عليه السلام من اجل عودتهم سالمين الى الوطن"، مشيراً الى أن "القوة البرية في الجيش الايراني على استعداد لاقامة مستشفى ميداني في منفذي شلمجه وجذابه الحدوديين لتقديم الخدمات الطبية للزوار عند الضرورة".