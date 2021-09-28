السويد.. اصابة 25 شخصا بانفجار في مبنى سكني

ذكرت وكالة "تي.تي" السويدية للأنباء أن نحو 25 شخصا نُقلوا للمستشفى بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة جوتنبرج في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة السويدية على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.