جامعة سعودية تدرج اللغة الصينية إجباريا على طلابها!

وقال تقرير لقناة "العربية"، إن جامعة جدة (حكومية)، الواقعة في منطقة مكة المكرمة غربي المملكة، أدرجت اللغة الصينية في مواد البكالوريوس كمادة إجبارية.ونقلت عن عميد الجامعة إبراهيم صعدي، قوله: "على كل من يريد الانتساب لجامعة جدة دراسة مقرر مهارات اللغة الصينية".وتابع: "أصبحت اللغة الصينية مقررا إجباريا على الطلبة في السنة التحضيرية ولا خيار للطالب سوى دراستها".ويتلقى الطلاب دروسهم في أساسيات اللغة الصينية عبر محاضرات مسجلة يلقيها معلمون من الصين، أو محاضرات مباشرة لأعضاء هيئة التدريس ضمن المنهج الذي اعتمدته الجامعة أخيرا.وتخصص الكثير من الطالبات في بكالوريوس اللغة الصينية في الجامعة السعودية بحسب آلاء الزهراني عضو هيئة التدريس في الجامعة.ووفق الزهراني، تمتاز اللغة الصينية بسعة مجالها سواء في مجالات التجارة أو الصناعة وإدارة الأعمال والموارد البشرية.ويأمل الطلاب السعوديون في أن تؤدي الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في فتح مجالات عمل لهم بعد التخرج.وكان عدد من الجامعات السعودية بدأ منذ عام 2019 في تعليم اللغة الصينية، عبر إضافة مواد في السنة التحضرية أو تقديم برامج تعليمية عامة، فيما أضافت بعض الجامعات تخصص اللغة الصينية ضمن كليات اللغات والترجمة.