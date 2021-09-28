منح موظفي دبي إجازة مدفوعة الأجر لزيارة "إكسبو 2020"

وحسب موقع الإمارات اليوم، فإن القرار تضمن إمكانية وصول مدة الإجازة المدفوعة الأجر إلى 6 أيام، على أن تكون خلال مدة المعرض، الممتدة بين بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ونهاية مارس/ آذار 2022.وعزا التوجيه الحكومي القرار إلى "تمكين الموظف وعائلته من زيارة العالم مجتمعاً في مكان واحد، حيث توجد 192 دولة، وللمرة الأولى في المنطقة".وأشار إلى أن القرار يستهدف أيضا موظفي الحكومة "الاطلاع على الحلول والاختراعات التي تستعد بها الشعوب للمستقبل، خاصة وأن الحدث يأتي في فترة استثنائية يتأهب معها العالم لتجاوز أحد أكبر التحديات التي واجهها في تاريخه الحديث".وقال ولي عهد دبي: "إكسبو حدث فريد يجتمع معه العالم في دبي حاملا معه المعارف والثقافات والإبداعات من مختلف أنحاء الأرض.. هدفنا تطبيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل إلى واقع عملي ونتائج إيجابية ملموسة.. نريد لفريقنا أن يكون مواكباً للتطور العالمي ومطلعاً على الأفكار الخلاقة القادمة من مختلف مشارق الأرض ومغاربها".ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي" هو أول نسخة من معارض "إكسبو" العالمية، التي يرجع تاريخها إلى 1851، وتشارك فيه عشرات الدول لاستعراض أحدث الابتكارات في التكنولوجيا والهندسة المعمارية.وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل.