بعد 14 شهراً من الحادث.. ضحية جديدة في انفجار مرفأ بيروت

وقال شقيقه، مازن حرب، لوكالة أسوشيتد برس إنه توفي في منزل والديه مساء أمس الاثنين.وتحدث أن إبراهيم حرب، المحاسب البالغ من العمر 35 عاما، الذي كانت خطبته مقررة في الشهر التالي من الحادث، كان قد أصيب بجروح خطيرة في الرأس جراء الانفجار الذي دمر الميناء وأحياء مجاورة، وأمضى أكثر من ثلاثة أشهر بالمستشفى وهو في غيبوبة. وفيما بعد أصبح طريح الفراش، ومكث في مركز إعادة تأهيل حتى قبل ثلاثة أيام عندما قررت العائلة إعادته إلى المنزل.ووفقا للأرقام الرسمية، يرتفع بذلك عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 215 شخصا على الأقل.اشتعلت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، في الرابع من أغسطس / آب عام 2020 بعد اندلاع حريق هائل في الميناء.واتضح فيما بعد أن هذه النترات تم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع بالمرفأ لسنوات، وأن كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين كانوا على علم بالأمر ولم يفعلوا شيئا حياله.وإلى جانب عشرات القتلى، أدى الانفجار إلى إصابة أكثر من 6 آلاف شخص.