إيران تحدد موعد عودة منح التأشيرات السياحية

ونقلت صحيفة "إيران" الحكومية في عددها الثلاثاء عن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية عزت الله ضرغمي قوله: "سيستأنف منح التأشيرات السياحية في المراكز الحدودية البرية والجوية اعتبارا من شهر آبان (وفق التقويم الهجري الشمسي، 23 تشرين الأول (أكتوبر) وفق التقويم الميلادي)".وأوقفت الجمهورية الإسلامية منح التأشيرات للأجانب سوى لأغراض طبية أو مهنية اعتبارا من آذار (مارس) 2020، وذلك بعد أسابيع قليلة من رصد أولى حالات الإصابة بكوفيد-19.وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القرار بمعاودة منح التأشيرات السياحية، اتخذ السبت خلال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، برئاسة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.وشددت الهيئة الوطنية في بيان على أن الإجراء لن يشمل الرحلات الجوية المباشرة أو غير المباشرة، الآتية من دول تصنّفها منظمة الصحة العالمي عند مستوى الخطر الوبائي المرتفع.وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة فيروس كورونا، وهي أحصت رسميا وفاة نحو 120 ألف شخص من أصل أكثر من 5,5 ملايين إصابة.