الرئاسة الفرنسية: على ايران العودة الى الاتفاق النووي لتجنب أي تصعيد

واكد المسؤول، بحسب وكالة "رويترز" أنه "لا يجب فرض شروط قبل العودة للمحادثات النووية، حيث إن "أي محاولة لفرض شروط جديدة للعودة للمحادثات النووية نعتبرها تصعيداً".وأضاف المسؤول للصحفيين أن "على القوى العالمية التي تتفاوض مع إيران أن تبقى موحدة وأن على الصين بشكل خاص "التعبير عن نفسها والتصرف بطريقة أكثر حزماً في هذا الملف".في غضون ذلك، يتواصل التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.