إيران تعلن استعدادها لتمديد عقد تصدير الغاز للعراق

أعلن نائب وزير النفط لشؤون الغاز الإيراني مجيد جنكي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية، عن استعداد بلاده لتمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”شانا“ الإخبارية التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وبحسب الوكالة فإن "جنكي أوضح للمسؤولين العراقيين أن علاقة إيران مع العراق استراتيجية بغض النظر عن العلاقات الاقتصادية. لدينا علاقات ثقافية ودينية عميقة وبالغة الأهمية، فكلما زاد تعاوننا، خاصة في مجال الطاقة، كانت هذه العلاقات أعمق وأكثر موضوعية".

ووصف دبلوماسية الطاقة القوية بأنها ”إحدى خطط وزير النفط في الحكومة الإيرانية الجديدة، وأن الجانب العراقي مطالب بالالتزام بالعقود الحالية والاتفاقيات السابقة"، مؤكدا أن "وزير النفط الإيراني جواد أوجي مستعد للنظر في المقترحات الجديدة التي تقدمها وزارة الكهرباء العراقية من أجل تمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق".

وتابع جنكي أن ”وزير النفط جواد أوجي قال في لقاء مع وزير الكهرباء العراقي إن المفاوضات مع مختلف الأطراف لزيادة صادرات الغاز وتجارته هي من بين أولويات الحكومة الإيرانية الجديدة".