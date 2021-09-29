المغرب.. رجل طعن طليقته والقى بنفسه تحت عجلات القطار

وقال موقع "هسبرس" المحلي، نقلا عن مصادر، ان "رجلا في الأربعينات من عمره من مدينة خريبكة، قام بالاتصال على طليقته وعقد لقاء معها، وذلك لبحث موضوع يتعلق بابنهما، غير أن الحديث بين الطرفين تحول إلى نقاش حاد، انتهى بإقدامه على طعن طليقته بواسطة السلاح الأبيض".وأضافت ، أنه "بعد اعتداء الرجل، على طليقته، ركب دراجة نارية وانطلق إلى طريق محاذٍ لسكة الحديد، وألقى بنفسه أمام قطار كان قادما، ليلقى حتفه".فيما تم "نقل المجني عليها للعلاج في أحد المستشفيات، حيث تم وصف حالتها بأنها مستقرة".