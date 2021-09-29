الكشف عن حصيلة وفيات المهاجرين في مياه المتوسط منذ 2014

وحسب وثيقة صادرة عن المفوضية حول خطة عمل جديدة لمكافحة تهريب البشر، فإنه منذ بداية العام الحالي حصدت مياه المتوسط أرواح 1369 مهاجرا.وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت في تقرير سابق أن حصيلة الضحايا في الأشهر الست الأولى من هذا العام لا تقل عن 1146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، منوهة بأنها زادت بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.وأفادت المنظمة في تقريرها نصف السنوي، بأن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر المتوسط ارتفع 58% بين يناير ويونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من 2020.