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السعودية تقرر السماح لفئة جديدة بأداء العمرة بشرط

دوليات

2021-09-30 | 04:57
السعودية تقرر السماح لفئة جديدة بأداء العمرة بشرط
2,805 مشاهدة

ذكرت صحيفة سعودية، الخميس، أن وزارة الحج والعمرة قد سمحت لمن تجاوزات أعمارهم 70 بأداء العمرة شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادرها أن الوزارة سمحت لمن تجاوزا ذلك السن بالذهاب إلى مكة لأداء العمرة بعد حصولهم على تصريح عبر تطبيق تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا" وحجز المواعيد لأداء العمرة، وذلك بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
 
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أن أعمار من يسمح لهم بأداء العمرة من داخل المملكة يجب أن تراوح بين 18 - و70 عاما، وفقا لتعليمات وزارة الصحة سابقاً، وأن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة وإصدار التصاريح حتى وإن تلقوا التطعيم بلقاحات كورونا.
 
ولكن الوزارة، بحسب الصحيفة، أعلنت التوسع في الفئات المسموح لها بحجز التصاريح وأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي، لتشمل الفئة العمرية "12 - 18 عاما" لمعتمري الداخل، بشرط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا، وكذلك الفئة العمرية "أكثر من 70 عاما، بشرط الحصول على اللقاح.
 
تجدر الإشارة إلى أنه الوزارة قد حددت الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر بـ"15 يوما" لكافة الفئات، إذ يمكن الحجز مجددا لأداء العمرة بعد انتهاء الفترة المحددة، فيما أفادت بأنه لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في نفس الوقت، ولكن يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.
 
وأشارت الوزراة إلى أن معتمري الخارج عليهم إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلدهم الأم مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في السعودية وهي لقاحات فايزر، وأسترازنيكا، وموديرنا، وجونسون، بالإضافة إلى الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي.
 
ووفقا لوزارة الصحة السعودية ستُتخذ تدابير احترازية ووقائية كتلك التي رافقت موسم الحج الذي لم تُسجّل فيه أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجّاج، ومن ضمنها عدم تجاوز ركاب الحافلة التي تقل المعتمرين 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير مواد التعقيم.

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