وفاة احدى اميرات السعودية

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فقد جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 23 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة“.والأميرة هلا هي نجلة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز، ولها ثلاث شقيقات هن الأميرة مها بنت عبدالله والأميرة جواهر بنت عبدالله والأميرة سحر بنت عبدالله.