أتراك يحرقون منازل ومركبات سوريين في إزمير

هاجمت مجموعة من الأتراك منازل ومركبات مواطنين سوريين على خلفية جريمة قتل وقعت في منطقة توربالي في مدينة إزمير غرب تركيا.

وقالت وسائل إعلام محلية تركية أن مجموعة من الأتراك هاجمت منازل ومركبات بعض السوريين بسبب قيام مواطن سوري يدعي محمد عرب بقتل تركي يدعى باتوهان برالك 17 عامًا في منطقة توربالي.

وأضافت أن نحو 150 شخص من الأتراك هاجموا وأحرقوا منزل محمد عرب فيما تعرضت بعض منازل ومركبات السوريين للحجارة والحرق.

وتابعت أن السوريين أبلغوا الشرطة وفرق الإطفاء بالحدث والذين بدورهم حضروا إلى مكان الحادث، وبدأت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، والشرطة بإزالة حالة الشغب في المنطقة .

ولازالت الشرطة تضبط الأمن في المنطقة، لمنع تكرار حالة الشغب التي حدثت في مدينة أنقرة الشهر الماضي .

كما وكان قد أقدم مساء أمس شاب سوري على قتل آخر تركي في شجار وقع بينهما في منطقة توربالي بمدينة إزمير غرب تركيا .