بعد اغلاقهم طريق مطار هيثرو.. الشرطة تعتقل عددا من الناشطين في لندن

وجلس أكثر من 12 من الناشطين المنتمين لجماعة "اعزلوا بريطانيا" المدافعة عن البيئة جنبا إلى جنب مغلقين الطريق خلال ساعة الذروة الصباحية. وألصق بعضهم أيديهم إلى الأرض وكبلوا أنفسهم معا مستخدمين أقفال دراجات.وفي نهاية المطاف أخلت الشرطة الطريق واقتادت الناشطين المقيدين بعيدا عن المكان.وكتبت شرطة العاصمة لندن على تويتر "اعتقل رجال الشرطة 13 شخصا لتعطيل المرور على الطريق والتآمر لتكدير السلم العام".وتريد الجماعة من الحكومة البريطانية أن تلتزم بتوفير مواد عزل لنحو 29 مليون منزل في محاولة للحد من استخدام الوقود الأحفوري ومكافحة الاحتباس الحراري.وتقول إنها ستواصل تحركاتها حتى تصدر الحكومة بيانا واضحا بشأن عزل منازل البلاد، التي يقولون إنها الأقل ترشيدا لاستخدام الطاقة في سائر أنحاء أوروبا.