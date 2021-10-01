اعتقال رئيس دولة أسبق بعد وصوله إلى بلاده

وقال غاريباشفيلي، في مؤتمر صحفي: "أود أن أعلن لمجتمعنا أن الرئيس الجورجي الثالث، المطلوب ميخائيل ساكاشفيلي، محتجز".وأشار رئيس الوزراء إلى أن قوات الأمن الجورجية نفذت عملية الاحتجاز "على مستوى عال"، وكانت لديها معلومات مسبقة حول تحركات ساكاشفيلي من أوكرانيا إلى جورجيا، مضيفة أن الرئيس الأسبق يقع حاليا قيد الحبس.وسبق أن نشر ساكاشفيلي، الجمعة، خطابين مصورين قال فيهما إنه في مدينة باتومي الجورجية، مؤكدا سعيه للمشاركة في انتخابات محلية والدعوة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة الحالية، إلا أن سلطات البلاد نفت أنه عبر حدود جورجيا.ويواجه ساكاشفيلي، الذي قاد ثورة الورود في جورجيا عام 2003 وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، قضية جنائية يتهم في إطارها بسوء استغلال السلطة والتستر.