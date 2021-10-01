إشارة لعلاقة محتملة بين لقاح لكورونا وجلطات نادرة

وقالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك صلة محتملة بين حالات تجلط دموي نادرة في الأوردة العميقة ولقاح Johnson & Johnson للوقاية من كورونا، وأوصت بإدراج الحالة ضمن الآثار الجانبية للقاح.وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية كذلك بإضافة نقص الصفائح الدموية، وهو اضطراب يتسبب في نزيف الأنسجة سببه هجوم الجسم بطريق الخطأ على الصفائح الدموية، ضمن الآثار الجانبية التي تقع بوتيرة لم تتحدد بعد ضمن كتيب معلومات لقاح Johnson & Johnson ولقاح AstraZeneca.