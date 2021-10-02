ايران تعلن عن قرارات حول تصدير السيارات والحديد للعراق

أعلن رئيس منظمة المقاييس الايرانية غلام رضا شريعتي، التوصل إلى قرارات جديدة بهدف تصدير السيارات وحديد التسليح إلى العراق.

جاء ذلك في اجتماع عقد في اطار زيارة رئيس منظمة المقاييس الايرانية الى العراق لبحث سبل معالجة المشاكل التصديرية.

واكد شريعتي، خلال تباحثه مع المسؤولين العراقيين ضرورة إزالة المعوقات الفنية التجارية بين البلدين سيما الطارئة أخيرا فيما يخص تصدير السيارات والحديد المسلح ومكيفات التبريد، بحسب وكالة انباء فارس

وبيّن أنه "تم التوصل لقرارات جيدة بخصوص تصدير السيارات والحديد المسلح وصياغة محضر بخصوص هذه القرارات".

من جانبه، أعرب رئيس الجهاز المركزي العراقي للتقييس، عن ترحيبه بزيارة الوفد الايراني باحثا معه مضامين مذكرة التعاون الثنائي الموقعة سنة 2015.

وأعتبر أن بتنفيذ مذكرة التفاهم المذكورة، ستشهد وتيرة التجارة البينية انسيابية.