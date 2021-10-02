جريمة تهز مصر.. امرأة تستعين بعشيقها لقتل زوجها لسبب صادم

استعانت سيدة مصرية بعشيقها من أجل قتل زوجها طعنًا بسبب منعها من الخروج من المنزل.

وتفصيلاً، استعانت السيدة بعشيقها للتخلص من زوجها، فحضر العشيق إلى الشقة حال تغفيل الزوجة للضحية، بإيهامه أنها تريد شيئا من داخل خزانة الملابس الخاصة بهما، وفق صحيفة "الوطن" المصرية.

ووجه العشيق طعنات غادرة بسكين للزوج أدت لمصرعه، وذلك أثناء فتحه خزانة الملابس لإحضار الأموال لزوجته التي طلبتها منه من داخلها، ثم ظهرت زوجته أمام عينيه لتضحك بصوت عال.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة جارهم داخل الشقة، حيث تم عمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين،

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين.