سقوط طائرة إسعاف ومصرع 4 من أفراد طاقمها في أبوظبي

#نعي | بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله



مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي

ملازم طيار ناصر محمد الراشدي

طبيب مدني شاهد فاروق غلام

ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو pic.twitter.com/AkbpKVgNQ9 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021

ونعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القتلى، وهم مقدم مدرب طيار، خميس سعيد الهولي، وملازم طيار، ناصر محمد الراشدي، وطبيب مدني، شاهد فاروق غلام، وممرض مدني، جويل قيوي ساكارا مينتو.وقالت القيادة في منشور على تويتر إن القتلى "وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، وذلك إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب"، وتقدمت بأحر التعازي والمواساة لأسر القتلى وأقاربهم وزملائهم.ولم تتضح طبيعة المهمة التي كانت الطائرة تقوم بها، ولم تصرح الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.