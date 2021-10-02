إيران تعلن فقدان 5 صيادين جراء اعصار "شاهين"

وقال مسؤول قسم صيد الاسماك بمحافظة سيستان وبلوجستان عطاء الله رئيسي، في تصريح نقلته وكالة "فارس"، إن لنشي صيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الاعصار ما أسفر عن غرقهما حيث استطاع 11 صيادا الوصول الى الساحل فيما ما يزال 5 صيادين في عداد المفقودين.واضاف أن عمليات البحث عن الصيادين في منطقة بسابندر/ جنوب شرق/ ما تزال مستمرة، لافتاً الى ان اعصار شاهين الموسمي ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الاسماك.