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نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر.. النساء يفشلن في حجز مقعد

دوليات

2021-10-03 | 01:45
نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر.. النساء يفشلن في حجز مقعد
703 مشاهدة

أعلنت الداخلية القطرية، النتيجة العامة لأول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى بفوز 30 مرشحا عن 30 دائرة، ليس بينهم أي امرأة، وبنسبة مشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

ونشرت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها في "تويتر" بيانا بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى - الدورة الأولى 2021، وتقدمت الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى، متمنية لهم التوفيق.

وأشادت وزارة الداخلية بالروح الوطنية العالية التي سادت يوم الاقتراع، كما أشادت بالجهود التي بُذلت من جميع الجهات.
 

النساء يفشلن بدخول مجلس الشورى

ورغم قيامهن بإدارة أكبر المنافسات الانتخابية أمام نظرائهن الرجال، والدعاية القوية اللاتي قمن بها، إلا أن النساء القطريات اللاتي ترشحن في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30، لم يفزن بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى .

وترشح للانتخابات 26 سيدة في القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى.. وذلك في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30 التي جرت بها الانتخابات أمس السبت.. ما يعني أنهن هجرن 16 دائرة انتخابية كاملة.

وتعد الدائرة (22) الأكثر عددا من حيث ترشح السيدات، حيث تنافس فيها 5 سيدات.. بينما تنافس 3 سيدات في دائرتين انتخابيتين هما (3) و (17)، فيما تنافست باقي السيدات ما بين اثنتين أو واحدة في كل دائرة من الدوائر الـ 11.

وتعرضت بعض المرشحات لقضايا تمس المواطن بشكل كبير، ولاقى حضورهن في الندوات وعلى مواقع التواصل تفاعلات كبيرة، إلا أن الناخب فضل على ما يبدو المرشح الرجل

من جهته أكد خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن "الشعب القطري بمشاركته في انتخابات مجلس الشورى سطر إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار".

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بإرادة نافذة من سمو الأمير صوت الشعب القطري لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار".

وبارك للشعب، وكل من شارك في هذا الحدث الوطني.

وصوت القطريون أمس السبت في أول انتخابات لمجلس الشورى لانتخاب 30 عضوا في مجلس الشورى، من أصل 45 عضوا.
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