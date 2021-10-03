السلطات الايرانية تعتقل بائعي كتب متعلقة بالحكم الملكي

ونقلت وكالة أنباء "الكتاب" الإيرانية، عن مسؤول من اتحاد الناشرين وبائعي الكتب في طهران قوله إن "الشرطة ألقت القبض على ثمانية بائعي كتب على طول شارع انقلاب أمس السبت".وقالت قوات الشرطة في طهران إنها صادرت أيضاً الكتب "المهربة والمحظورة"، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالملكية.وشارع "انقلاب" هو أحد المراكز الرئيسة لإعداد الكتب وبيعها وتوزيعها في إيران، ويلجأ بعض مشتري الكتب إلى بائعي الكتب في هذا الشارع للعثور على الأعمال التي يريدونها والتي ليس لديها ترخيص نشر رسمي من قبل السلطات الحاكمة.وتم إلقاء القبض على ثمانية بائعي كتب لبيعهم أعمالا تتناول موضوعات تتعلق بالملكية، في الوقت الذي ادعى فيه المسؤولون في النظام الإيراني على مدى العقود الأربعة الماضية أن خطاب الملكية في إيران فقد مؤيديه.وإضافة إلى ذلك، استخدمت العديد من المؤسسات الثقافية بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، ميزانيات كبيرة على مدار العقود لإنتاج وبث برامج دعائية ضد الملكية، خاصة ملوك سلالة بهلوي.لكن في السنوات الأخيرة، ردد المتظاهرون في أجزاء مختلفة من إيران شعارات مؤيدة لسلالة بهلوي تدعو لاستعادة النظام الملكي كلما سنحت لهم الفرصة للنزول إلى الشوارع لانتقاد تصرفات الجمهورية الإسلامية.