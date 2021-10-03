مقاطع فيديو توثق مشاهد مرعبة لاعصار شاهين في مناطق سواحل عُمان

ضرب إعصار شاهين سواحل مسقط ومركزها داخل المياه مع استمرار الامطار الغزيرة والعواصف وستكون نقطة عبور الإعصار والأمطار الغزيرة والرياح لهذا اليوم على سواحل سلطنة عمان وستستقبل كميات عالية من الأمطار.