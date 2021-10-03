جريمة تهز مواقع التواصل.. يمني قتل أمه شنقا لسبب صادم!

لأغرب سبب أقدم ابن يمني عاق على أبشع جريمة، حين قام بقتل أمه المسنة شنقاً في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

الابن العاق انتزع من يدي والدته وأذنيها أساور وأقراط الذهب تاركا آثار الدماء على جسدها لتدل على جريمته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

وحسب صحيفة "الوطن" اليمنية، قال مركز الإعلام الأمني في تعز: إن الجاني عمره 40 عامًا، قد قتل مساء الثلاثاء الماضي أمه داخل منزل الأسرة، في شمالي شرق مدينة تعز.

وحسب الصحيفة: تداول ناشطون من أبناء تعز منشورًا يحتوي على تفاصيل الجريمة البشعة، وجاء فيه: أن الجاني، أب يسكن مع والدته المسنة والتي لديها ثلاث بنات متزوجات ويعشن في أمريكا، وتدرس الحاجة المقتولة في مركز تحفيظ قرآن وتحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم.

وفي مساء الثلاثاء الماضي، وقبيل أذان العشاء لاحظ الجيران بالحارة أن الابن يدخل ويخرج من البيت كل فترة ويبدو أنه كان مرتبكًا، وفي النهاية تكلم بالحارة مع بعض جيرانه بأن أمه سقطت في الحمام، ودخلت جارتهم ووجدتها ملقاة في الصالة وهي لا تتحرك، وعلى بعض أجزاء من جسدها آثار دماء.

وطلب الجيران نقلها إلى المستشفى كي يسعفوها، لكن الابن رفض بشدة، وفي النهاية وافق بعدما صمموا على نقلها.

وذكر مصدر أمني بشرطة تعز، أن الجاني أقدم على جريمته الشنيعة، بشنق والدته بواسطة وشاح يستخدمه الرجال، وأخذ مبلغًا ماليًّا قدره 1500 دولار، وما يقارب مليون ريال يمني عملة قديمة وجديدة، و4 أساور ذهب، وعقدًا وخاتمًا ودبلة وقرطًا، وجنيه ذهب أيضاً.

وكشف الجيران عن أغرب سبب وراء الجريمة الصادمة، فقد كان الابن مزواجًا، ودائم السرقة لذهب أمه، لينفقه على زيجاته المتعددة، حيث كان يبيع ويتزوج ويطلق، وقد تزوج ثلاث مرات وآخر مرة كانت قبل شهور وطلقها قبل أسبوعين.

وحسب المصدر الأمني، فقد تم التحقيق مع الجاني الذي أبلغ الجهات الأمنية أنها انزلقت في دورة المياه وتوفيت، وبعد التحقيقات وجمع الاستدلالات اعترف بارتكابه للجريمة

وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والإحالة إلى جهات الاختصاص.