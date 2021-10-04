مقاطع فيديو توثق ما خلفه إعصار "شاهين" في سلطنة عمان

تداول ناشطون ووسائل إعلام عمانية، صباح الاثنين، مشاهد صادمة من ولايات المصنعة والسويق والخابورة بعد اجتياح الإعصار "شاهين" لها.

ومع انقشاع الليل، بدت الآثار واضحة على الولايات الثلاث الواقعة شمالي السلطنة بعدما غمرتهما المياه بشكل كامل.



وأظهر مقطع مصور تم التقاطه من الجو المياه وقد غمرت المنازل والمزارع في ولاية المصنعة الواقعة في محافظة جنوب الباطنة.

تصوير جوي :

مياه سيول #شاهين تغمر منازل ومزارع #المصنعة

متداول

صباح الاثنين 2021/10/4 pic.twitter.com/qLcqUIGfw9 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 4, 2021

كما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقطع فيديو يوثق آثار الإعصار شاهين في ولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة.

مشهد من آثار الحالة المدارية (شاهين) على ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العُمانية

تصوير سالم الشكيلي pic.twitter.com/SzPzKR5AZf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأظهر مقطع آخر عملية إنقاذ محتجزين نفذتها مروحية تابعة لطيران شرطة صباح اليوم في وادي البطحاء في ولاية السويق. كما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقطع فيديو يوثق آثار الإعصار شاهين في ولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة.وأظهر مقطع آخر عملية إنقاذ محتجزين نفذتها مروحية تابعة لطيران شرطة صباح اليوم في وادي البطحاء في ولاية السويق.