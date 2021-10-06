بالمطرقة.. مغربي يهشم رأس شقيقة زوجته

وقال موقع "هسبرس" المحلي،: "توجه الشاب، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، وزوجته في زيارة لإحدى المناطق، إلا أن خلافا نشب بينهما أمس الثلاثاء، فقررت المجني عليها، وهي شقيقة زوجة الجاني، التدخل في محاولة لفض الخلاف، لكن الزوج استل أداة صلبة عبارة عن مطرقة، ووجه إلى رأس الفتاة، البالغة من العمر 16 عاما، ضربات عدة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة من فورها، متأثرة بإصاباتها البليغة ونزيف دموي حاد".واضاف ان "بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية بوقوع الجريمة، حيث تمكن رجال الأمن بعد تحريات مكثفة من الوصول إلى الجاني أثناء محاولته مغادرة المنطقة، وتم توقيفه، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة".وكان تقرير أممي قد كشف في العام 2019 عن تصاعد عدد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، حيث وصل المعدل إلى 2,1 جريمة قتل لكل مئة ألف حالة وفاة.