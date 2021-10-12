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دولة عربية تسمح رسمياً للنساء بالالتحاق بالجيش

دوليات

2021-10-12 | 07:20
دولة عربية تسمح رسمياً للنساء بالالتحاق بالجيش
2,346 مشاهدة

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، السماح للنساء الكويتيات الالتحاق بالجيش، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية.

وقال الجيش الكويتي في منشور على تويتر: إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح "أصدر اليوم (الثلاثاء) قرارا بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات، للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة".

وقال وزير الدفاع الكويتي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، "آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي، جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل".

وأوضح أن قراره "يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية".

وأعرب الصباح عن ثقته التامة "بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش".

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وبين الصباح بحوار مع صحيفة "القبس" أن "المرحلة المقبلة ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته، وقواعد التدريب".

وكشف أنه سيتام إصدار "قرارات تنفيذية بشأن تنظيم التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري، ومدة الدورة التدريبية اللازمة وتاريخ عقدها حتى يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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