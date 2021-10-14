جريمة مروعة.. رجل تركي يقطع زوجة إبنه (فيديو)

أقدم مواطن تركي على قتل زوجة إبنه بطريقة مروعة في منطقة شيركيزكوي مدينة تيكيرداغ .

وقالت وسائل إعلام محلية تركية أن مواطن تركي يدعى “فهمي أ” قطع جثة زوجة إبنة وتدعى “آيات أ” بسكين ووضعها بكيس ورماها في سلة المهملات منطقة شيركيزكوي .

وأضافت أن نقاش وقع بين المواطن وزوجته إبنة سرعان ما تحول إلى شجار واحضر السكين وقتلها وقطع جثتها ووضعها ما سلة المهملات وجزء في صدنوق السيارة .

وتابعت أن الجيران الذين سمعوا الصراخ ابلغوا الشرطة والتي بدورها حضرت إلى مكان الحادث وبعد التحقيقات في مكان الحادث اعترف الجاني بالحريمة. وسلم نفسه للشرطة واخرجت الجثة من سلة المهملات.

ونقلت الفرق الطبية الجثة إلى مستشفى تشيركيزكوي الحكومي لتشريحها بعد التحقيق من قبل النيابة العامة والشرطة

كما وكشفت الشهر الماضي النائبة التركية المعارضة عن مدينة إسطنبول،غمزة آق قوش إيلجازدي. أن تركيا سجلت 72 ألف جريمة خلال الـ11 عامًا الماضية .

وذكرت إيلجازدي أنه “وفقًا لمعطيات وزارة العدل، بلغ عدد حوادث العنف خلال الـ11 عامًا الماضية 72 ألفًا و512 جريمة قتل. أي أن 127 شخصًا في الأسبوع اغتيل حقهم في الحياة على يد آخرين”.

كما وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألفًا و557 سيدة قتلن خلال الـ18 عامًا الماضية .