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حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

دوليات

2021-10-15 | 01:46
حقيقة وفاة الفنان عادل إمام
4,743 مشاهدة

كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، حقيقة ما تردد حول وفاة الفنان المصري عادل إمام.

وقال مكرم، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن ما تردد حول وفاة عادل إمام، إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف مكرم أن الخبر نُقل عبر حساب مزيف بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتناقله عدد من رواد مواقع التواصل دون التحقق من حقيقة وصحة الخبر.

وتابع عضو النقابة ن أن نقابة المهن التمثيلية تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها.

وفي وقت سابق، كشف كان المنتج عصام إمام شقيق الفنان تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه بعد شائعات إصابته بفيروس كورونا، وعمله القادم.

وقال إمام خلال برنامج "التاسعة" على شاشة التليفزيون المصري، إنَّ الفنان عادل إمام لم يصب بفيروس كورونا "مفيش حاجة من الكلام ده.. الزعيم بيتمتع بصحة جيدة، وخلصنا أجازتنا في الساحل، وإحنا حاليا في القاهرة".

وكشف إمام، أن شقيقه بدأ في قراءة عدد من سيناريوهات الأعمال الفنية، مؤكدا ضرورة وجود موضوع جيد وسيناريو مميز حتى يعود الزعيم بعمل جديد.

وعن العمل الفني القادم للزعيم عادل إمام، قال عصام إمام إنهم لم يستقروا بعد على عمل بعينه، وأن هناك أكثر من عمل يتم حاليا الاطلاع عليهم، مشددا على أن العودة القادمة للزعيم ستكون بعمل درامي.
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