العثور على جثتي شخصين قتلا بسقوط طائرة تدريب في لبنان

عثر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، على جثتي شخصين قُتلا جراء سقوط طائرة تدريب صغيرة كانا على متنها قبل يومين قبالة الشاطئ شمال بيروت.

وأعلن الجيش أنه ”تمكنت وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني، التي سقطت قبل يومين في البحر قبالة حالات“، التي تبعد حوالي 25 كيلومترًا من بيروت.

وأضاف الجيش في بيان له، أنه ”تمّ انتشال جثتي الضحيتين اللذين كانا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 متراً“.

ونشر الجيش صورا تظهر غواصين قرب الطائرة، التي سقطت يوم الأربعاء الماضي.

وفي الـ8 من شهر تموز / يوليو الماضي، قتل ثلاثة مدنيين بعد سقوط طائرة تدريب صغيرة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال بيروت.

ونادراً ما يشهد لبنان الغارق في انهيار اقتصادي هو الأسوأ في تاريخه، حوادث مماثلة.

وتُستخدم هذه الطائرات عادة للتدريب أو القيام بجولات سياحية أو لاحتفالات خاصة مقابل كلفة مالية عادة ما تكون مرتفعة.