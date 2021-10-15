المبعوث الامريكي لشؤون ايران: نامل العودة الى الاتفاق النووي

وأعلن مالي أنه "يتطلع إلى مناقشة محاولة الولايات المتحدة التفاوض بشأن العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني خلال جولته في منطقة الخليج التي بدأت اليوم الجمعة، على أن تشمل كلا من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية".و أضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه "سيناقش في الجولة، التي ستستمر حتى 21 تشرين الاول الجاري، قضايا إقليمية أخر إلى جانب الملف النووي".