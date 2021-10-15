السعودية تخفف قيود كورونا وتصدر قراراً بشأن المسجدين الحرام والنبوي

وجاء قرار المملكة الذي نشرته وزارة الداخلية، كالتالي:1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجدين الحرام والنبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد.2- الاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.في السياق، أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة "استعدادها لتفويج كافة المواطنين العراقيين الراغبين باداء مناسك العمرة عبر الشركات المعتمدة لديها، ومن خلال الناقل الوطني".