أول صلاة دون تباعد أجتماعي في الحرم المكي (فيديو)

وفي وقت سابق، نشرت الرئاسة العامة للحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من الصور الخاصة بإزالة ملصقات التباعد من داخل الحرم المكي، وذلك في إطار تنفيذ خطة المملكة لتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة أسامة بن منصور الحجيلي قوله إن الوكالة بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.من جانب آخر، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.