قتيل وجرحى بإطلاق نار في جامعة جنوب الولايات المتحدة

وقالت المتحدثة باسم الجامعة، تيشا أرنولد، في حديث نقلته قناة "CNN"، إنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في حوالي الساعة 01:15 من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طالب.وأوضحت أرنولد أن الحادث حصل خلال اجتماع للمتخرجين في قاعة تناول الطعام، وكل الحاضرين انتقلوا إلى مأوى وخرجوا منه فقط بعد سماح من قبل الشرطة.وأشارت المتحدثة إلى أن هوية منفذ الهجوم لم تحدد بعد، فيما تنفذ الشرطة تحقيقا، وألغت الجامعة جميع الفعاليات والصفوف الدراسية الاثنين.