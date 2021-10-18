زلزال بقوة 5.2 درجة يهز تايوان

وهز الزلزال لفترة وجيزة المباني في العاصمة تايبه، حيث ذكر مكتب الأرصاد أنه كان على عمق بلغ 30.2 كيلومتر وشعر به الناس في أنحاء شمال تايوان وشرقها.وتقع تايوان قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية في بحر الصين الجنوبي وهي عرضة للزلازل.ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال بجنوب تايوان عام 2016 وقتل زلزال بقوة 7.3 درجة أكثر من ألفي شخص في 1999.