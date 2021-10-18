بعد عجز المستشفيات.. أب ينقذ أبنه من الموت بأبتكار دواء منزلي!

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
باريس: الحكومة البيلاروسية طردت السفير الفرنسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد عجز المستشفيات.. أب ينقذ أبنه من الموت بأبتكار دواء منزلي!

دوليات

2021-10-18 | 02:53
بعد عجز المستشفيات.. أب ينقذ أبنه من الموت بأبتكار دواء منزلي!
4,182 مشاهدة

كشفت صحيفة صينية، عن قيام مواطن صيني بابتكار دواء في ظروف منزلية معقدة لإنقاذ ابنه المريض من الموت المحتم.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن المواطن شو وي من مدينة كونمينغ في محافظة يونان الصينية، وهو صاحب متجر ويعمل عبر الإنترنت، واجه مأساة حقيقية عندما قيل له إن ابنه البالغ عاما واحدا من عمره، مصاب بمرض مينكيس، وهو مرض وراثي نادر يسبب اضطراب عملية نقل النحاس في خلايا الجسم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بعد أن تبين أن أساليب علاج تجريبية في المستشفى لا تفيد ابنه على الإطلاق، صمم الرجل على الحصول على مادة هيستيدين النحاس الضرورية للعلاج، لكن الوصول إليها في الصين كان خارج إمكانياته، إلى جانب استحالة الحصول عليها من الخارج في ظل قيود كورونا".

وتابعت الصحيفة بأن "شو وي توجه في البداية إلى شركات كيميائية لشراء هيستيدين النحاس منها، لكن سعرها كان مرتفعا جدا، فضلا عن أن عملية الحصول على موافقة الجهات الرسمية على شرائها كانت ستستغرق سنوات. وعندها قرر الرجل الذي لم يفقه في الكيمياء، أن يدرس هذا العلم بنفسه من أجل الحصول على هيستيدين النحاس المنشود في المنزل".

وأوضحت أن "الأب انغمس يدرس في قراءة مقالات علمية أمريكية، مستخدما برمجيات خاصة بالترجمة، كونه لا يتقن الإنجليزية. كما التحق بدورات صيدلة في عدد من الجامعات، مما أمكنه بعد فترة معينة من إنشاء مختبر صغير في شقته كلفه 3100 دولار، حيث نجح في نهاية المطاف في تصنيع هيستيدين النحاس".

وأكدت الصحيفة أن "الرجل اختبر عقاره أولا على أرانب، ثم على نفسه، كي يتأكد من سلامته، ثم حقن ابنه به ونقله إلى المستشفى من أجل إجراء تحاليل وإبعاد خطر مضاعفات خطيرة. ولاحقا استطاع شو وي أيضا تصنيع دواء الإليسكلومول الذي يمكن استخدامه هو الآخر في علاج مرض مينكيس وفقا لبعض الأبحاث".

وفي السياق، شدد شو وي، في حديث للصحيفة، على أن "هذين العقارين لم يشفيا ابنه لكنهما منعا تدهور حالته"، آملاً "في أن يساعد تقدم علم الوراثيات مع مرور الزمن في شفاء ابنه".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:58 | 2021-10-18 06:58
06:49 | 2021-10-18 06:49
06:47 | 2021-10-18 06:47
المزيد
اعلان
اعلان
السومرية نيوز تنشر النتائج الأولية للانتخابات بعد عملية التدقيق
28.57%
16:30 | 2021-10-16
السومرية نيوز تنشر النتائج الأولية للانتخابات بعد عملية التدقيق
16:30 | 2021-10-16
وفاة لواء في وزارة الدفاع وسط بغداد
18.31%
07:37 | 2021-10-16
وفاة لواء في وزارة الدفاع وسط بغداد
07:37 | 2021-10-16
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
16.69%
08:29 | 2021-10-17
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
08:29 | 2021-10-17
المفوضية تعلن موعد عرض نتائج نهائية للانتخابات
13%
13:09 | 2021-10-16
المفوضية تعلن موعد عرض نتائج نهائية للانتخابات
13:09 | 2021-10-16
المالكي يوجه خطاباً إلى المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات
12.5%
12:27 | 2021-10-17
المالكي يوجه خطاباً إلى المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات
12:27 | 2021-10-17
الصدر: هذا الذي منعني عن إكمال دراسة الحوزة
10.93%
05:35 | 2021-10-17
الصدر: هذا الذي منعني عن إكمال دراسة الحوزة
05:35 | 2021-10-17
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.