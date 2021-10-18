عاتبها زوجها لعدم غسل ملابسه فطعنته بـ"السكين"!

وروى الزوج تفاصيل الحادث، حيث قال إنه متزوج منذ 9 أعوام ولديه 3 أبناء، مشيرا إلى أنهم كانوا يعيشون في سعادة حتى قيامه بتسجيل مليكة المنزل باسم الزوجة ومن هنا بدأ الخلاف.وأشار الزوج إلى أن الزوجة قامت بتهديده بالقتل أكثر من مرة كلما طلب منها شيء حتي نفذت تهديدها وطعنته بالسكين أمام أبناءه، بحسب سكاي نيوز عربية.وتابع الزوج أنه يوم الواقعة قامت الزوجة بوضع ملابسه بالكامل في المياه وتركتها، ليستيقظ في اليوم التالي ليجد جميع ملابسي في المياه، مشيرا أنه قام بمعاتبتها لعدم وجود ملابس يخرج بها إلى عمله.وأضاف أنه حدثت مشاجرة على إثر ذلك، وفوجئ بأنها تستل سكين المطبخ وقامت بطعنه وتركته غرقا في دمائه حتى جاء أحد أصدقاءه فقام بنقله إلى المستشفى في حالة خطرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارا بإصابة ستورجي سيارات بطعنة نافذة بالبطن واتهم زوجته بإصابته.وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ وتبين إصابة أحمد طلبة محمد حمد، ستورجي سيارات بطعنة بالجانب الأيسر بالقرب من البطن بعمق 6 سم واتهم المجني عليه زوجته بإحداث أصابته نتيجة خلاف بينهما على غسيل الملابس.وألقت الشرطة القبض على الزوجة، والتي أنكرت التهم الموجهة إليها وادعت أن زوجها يتهمها بذلك بسبب رغبته في استعادة المنزل الذي كتبه باسمها.من جانبها، أمرت النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل المتهمة حتى ظهور تقرير الطب الشرعي.