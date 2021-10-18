كورونا ينهي حياة وزير أمريكي أسبق

توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الاسبق، كولن باول، الاثنين، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.



وأعلنت أسرة وزير الخارجية السابق في بيان على فيسبوك، أن "الجنرال كولين باول ... توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19".

