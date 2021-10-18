مصر.. مسيرة محمد صلاح ضمن المناهج الدراسية

وقالت شلبي لصحيفة "الوطن المصرية": "سيتم تدريس مسيرة محمد صلاح في مادة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية حتى يتعرف التلاميذ على حياة اللاعب بوصفه أحد الشخصيات المصرية الناجحة في مجال الرياضة و تحديدا كرة القدم".وأضافت شلبي أن "الهدف من إدراج شخصية صلاح ضمن المناهج التعليمية هو التعرف على الدور الذي قام به اللاعب في دعم بلاده"، مشيرة أن "ذلك من شأنه أن يرفع من الكفاءة اللغوية في صفوف التلاميذ".واشارت شلبي الى أنه "سيتم عرض مسيرة صلاح والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت إلى نجاحه سواء كان ذلك في مشواره التعليمي أو الكروي، حيث يشكل نجم منتخب مصر "نموذجا رائعا، بطلا وقدوة ما انفك يقدم الدعم المادي والمعنوي لأهل بلده"، وفقا لتعبيرها".