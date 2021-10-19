مجلس النواب اللبناني يوافق على تقريب موعد الانتخابات

أعلن مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، موافقته على تنظيم وإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس/آذار المقبل.

ونقل تلفزيون "الجديد" اللبناني أن "مجلس النواب وافق على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار المقبل".

وفي السياق نفسه، اعترض رئيس التيار الوطني جبران باسيل على تغيير موعد الانتخابات وقال إن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية.

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتراض باسيل على تقريب موعد الانتخابات وقال: "صوّتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة".

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية: "سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة".

وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير.

ويعاني لبنان أوضاع اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت بما في ذلك في شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.