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دولة أوروبية تتسلم أطفالاً من "عائلات داعش"

دوليات

2021-10-19 | 12:08
دولة أوروبية تتسلم أطفالاً من "عائلات داعش"
718 مشاهدة

تسلم، وفد بريطاني برئاسة المبعوث البريطاني الخاص لسوريا، جوناثان هارغريفز، 3 أطفال بريطانيين من عائلات تنظيم داعش، وذلك خلال زيارة إلى شمال وشرق سوريا.

ووصل الوفد للتباحث بشأن آخر التطورات في المنطقة، وكان في استقباله الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبد الكريم عمر، ومدير المعابر في الإدارة الذاتية، خبات محمد.

وتسلم الوفد 3 أطفال بريطانيين من عوائل تنظيم داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمملكة المتحدة.
وعبر المبعوث البريطاني الخاص لسوريا، جوناثان هارغريفز، عن قلقه حيال الوضع الإنساني في المخيمات، قائلا: "الحرب في سوريا هي واحدة من أعنف وأشد الحروب دمارا في تاريخ البشرية الحديث.. المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم، والاستمرار في محاربة داعش وتقديم المساعدة للضعفاء".

ونوه هارغريفس إلى أن المملكة المتحدة في السنة الماضية دعمت مناطق شمال وشرق سوريا بتقديم أكثر من 250 ألف استشارة طبية، وسلات نظافة لأكثر من 32 ألف شخص، ومياه شرب نظيفة لـ113 ألف شخص، و52 ألف سلة غذائية.
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