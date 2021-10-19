ترامب ينتقد اخطاء كولن باول في العراق: لكن في أي حال فليرقد بسلام

توفي كولن باول الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، وقد نعته شخصيات سياسية أمريكية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.وذكرت وكالة "فرانس برس" ان "ترامب اعتبر النبرة التوافقية للسياسيين مبهمة للغاية، وقال ساخرا إنه "يأمل أن ينال مديحا مماثلا عند وفاته".وكتب الرئيس السابق في بيانه إن "من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن باول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق، لا سيما في ما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل، وآمل أن يحدث هذا لي يوما ما أيضا".كما اتهم باول بأنه "جمهوري بالاسم فقط" و"الأول دائما في مهاجمة الجمهوريين الآخرين"، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل الذي كان أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.