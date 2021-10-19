إخلاء مبنى في مطار مانشستر بعد تقارير عن طرد مشبوه

أعلنت شرطة مانشستر في بريطانيا، الثلاثاء، عن إخلاء مبنى في مطار المدينة.

وقالت شرطة مانشستر بحسب "سكاي نيوز عربية"، إنه "تم إخلاء المبنى 2 في مطار مانشستر بعد تقارير عن طرد مشبوه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.