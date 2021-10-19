تركيا: وجودنا في هاتين الدولتين ضمان للاستقرار فيهما

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
تحطم طائرة مدنية خلال الإقلاع في ولاية تكساس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تركيا: وجودنا في هاتين الدولتين ضمان للاستقرار فيهما

دوليات

2021-10-19 | 16:11
تركيا: وجودنا في هاتين الدولتين ضمان للاستقرار فيهما
2,009 مشاهدة

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن وجود تركيا في سوريا وليبيا يمثل ضمانا لاستقرار الأوضاع فيهما.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "منتدى تي آر تي وورلد 2021" الافتراضي اليوم الثلاثاء، إن تركيا تستخدم "قوتها الصارمة" عندما يتم استنفاد جميع الخيارات وذلك بهدف تفعيل العملية الدبلوماسية.

وأضاف أن مفهوم القوة لدى تركيا يتمثل في السعي لحل الخلافات والمشاكل بالطرق الدبلوماسية والتعاون والتضامن.

وشدد تشاووش أوغلو على أن وجود تركيا في سوريا وليبيا يمثل "ضمانا للاستقرار الأرض في هاتين الدولتين ومنع الهجرة غير النظامية منهما".

وأشار إلى أن تركيا تعد واحدة من الدول التي تقدم أكبر حجم من المساعدات الإنسانية في العالم، لافتا إلى أنها تسعى لإقامة نظام دولي يستخدم القوة "من أجل الخير ومساعدة المحتاجين".

وعن مصالح تركيا في شرق المتوسط، قال تشاووش أوغلو: "لن نساوم أحدا على حقوقنا في تلك المنطقة، وكافة سياساتنا في هذا الشأن تهدف للحفاظ على مصالحنا هناك".

وأشار في هذا السياق إلى أن دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعقد مؤتمر شامل لدراسة الوضع في شرق المتوسط، دليل على رغبة تركيا في حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وتابع قائلا: "وفي أفغانستان تواجدنا على مدى 20 عاما هناك وساهمنا في الحفاظ على استقرارها وتنميتها".
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:48 | 2021-10-19 17:48
17:35 | 2021-10-19 17:35
17:27 | 2021-10-19 17:27
المزيد
اعلان
اعلان
الرافدين يطلق قروضاً بقيمة 50 مليون دينار دون كفيل لهذه الفئة
42.45%
02:35 | 2021-10-18
الرافدين يطلق قروضاً بقيمة 50 مليون دينار دون كفيل لهذه الفئة
02:35 | 2021-10-18
طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق وموعد سقوط الامطار
14.32%
03:26 | 2021-10-18
طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق وموعد سقوط الامطار
03:26 | 2021-10-18
مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم
12.04%
12:04 | 2021-10-19
مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم
12:04 | 2021-10-19
توضيح جديد من المرور العامة بشأن لوحات المركبات
11.36%
16:46 | 2021-10-18
توضيح جديد من المرور العامة بشأن لوحات المركبات
16:46 | 2021-10-18
تنسيقية &quot;المقاومة&quot; العراقية تصدر بياناً من أربع نقاط بشأن الانتخابات
10.67%
13:48 | 2021-10-18
تنسيقية "المقاومة" العراقية تصدر بياناً من أربع نقاط بشأن الانتخابات
13:48 | 2021-10-18
بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن &quot;تفجير الكرادة&quot;
Play
9.16%
15:40 | 2021-10-18
بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن "تفجير الكرادة"
15:40 | 2021-10-18
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.