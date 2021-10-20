أفغانستان.. انفجار ضخم في كابل وأنباء عن سقوط ضحايا وجرحى

أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن انفجارا ضخما هز العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وذكرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية، أن الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود.