حريق كبير وسط إيران (صور وفيديو)

اندلع حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران، ما أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا تزال فرق الإطفاء تواصل مكافحة النيران، وفق ما نقلته وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن "حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم بالمدينة الصناعية في مقاطعة زرندية بمحافظة مركزي"، مشيرة إلى أن "فرق الإطفاء تحاول منذ ساعات السيطرة على الحريق".

آتش سوزی گسترده در شرکت #طبیعت_زرندیه در استان مرکزی pic.twitter.com/zva77agI99 — خبرآنلاين (@khabaronlinee) October 20, 2021

من جانبها، أفادت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن ”النيران اشتعلت في البداية في جزء من معمل لتعبئة الزيت والشاي في بلدة المأمونية الصناعية بمقاطعة زرندية، ولم يتم احتواء الحريق بالكامل بعد عدة ساعات".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في محافظة مركزي قولها إنه "بسبب شدة الحريق تم إرسال فرق إطفاء من المدن المجاورة لمحافظة مركزي مثل ساوة وغيرها".

من جهته، قال حاكم مقاطعة زرندية، سيامك سليماني، للوكالة الإيرانية: "اندلع هذا الحريق في الساعة 3:60 من صباح اليوم بسبب حادث داخلي"، مضيفا أن "الحريق أسفر حتى الآن عن إصابة شخصين بجروح".

وأوضح سليماني أنه "لم يتم احتواء الحريق بعد، لكن تمت إدارته وسيتم احتواؤه قريبا، مضيفا أنه "نظرا لارتفاع حجم الحريق، تم استخدام كل الإمكانات للسيطرة عليه".

وأضاف: "دخل قائد شرطة مدينة زرندية إلى الميدان للسيطرة على الحريق، ولكن للأسف أصيب مع شخص آخر وتم إرسالهما إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".