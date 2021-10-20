واشنطن: الإبادة الجماعية بإقليم شينجيانغ الصيني يجب أن تتوقف

قال نيكولاس بيرنز، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب سفير واشنطن لدى بكين إن "الإبادة الجماعية التي تمارسها الصين في شينجيانغ" والانتهاكات في التبت والتنمر على تايوان "يجب أن تتوقف".



وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، قال بيرنز، وهو دبلوماسي محنك وسفير سابق للولايات المتحدة لدى "الناتو"، إن واشنطن محقة في معارضة الإجراءات التي تتخذها بكين والتي "تقوض الوضع الراهن".



يذكر أن منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان تصف معاملة الصين لمسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ بأنها "إبادة جماعية"، وهو وصف ترفضه الصين.