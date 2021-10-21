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تركي يضرب زوجته حتى الموت

دوليات

2021-10-21 | 07:11
تركي يضرب زوجته حتى الموت
663 مشاهدة

أقدم مواطن تركي على قتل زوجته ضربًا في منطقة العقيد إبراهيم كاراوغلان أوغلو بمدينة جنوب تركيا .

وقالت وسائل إعلام محلية، أن مواطن تركي قتل زوجنه ضربًا حتى الموت في منطقة العقيد إبراهيم كاراوغلان أوغلو .
 
وأضافت أن الزوج ويدعى محمد محمود أوزيير اعتدى على زوجته فاطمة جول أوزيير 27عامًا، التي أنجبت ابنته منذ 17 يومًا ، لسبب غير معروف .
 
وتابعت أن الجران ابلغوا الشرطة والفرق الطبية بعد سماع صراح الزوجه، والذين بدوهم حضروا إلى مكان الحادث. ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مشفى كيليس لكنها توفيت رغم كل التدخلات الطبية .
 
وأشارت أنه تم نقل الجثة إلى معهد غازي عنتاب للطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي .
 
وقال والد الضحية أحمد جتين أنه يعاني من ألم يصعب وصفه، أصبحت ابنتي مثل أوزجكان وديليك. لا ينبغي أن يكون الأمر مختلفًا بعد الآن. لا ينبغي للآباء الآخرين أن يبكوا. يجب أن يعاقبوا بأقسى ما يكون. لا يمكن للإنسان أن يفعل هذا للإنسان، هذا غير ممكن ابنتي في النفاس. ولدت بعملية قيصرية كيف سنتحمل هذا الألم؟ .
 
وقالت الأم كزبان جيتين: “ترك حفيدي بلا أم. فكيف أرد عليه عندما يكبر. أريد أن ينال الجميع العقوبة التي يستحقونها”.

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